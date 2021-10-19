«Шахтер» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:00
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Реала» на матч Лиги чемпионов.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педринью, Соломон, Фернанду.
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Эдер Милитау, Алаба, Менди, Модрич, Каземиру, Кроос, Родригу, Бензема, Винисиус Жуниор.
Матч «Шахтер» — «Реал» начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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