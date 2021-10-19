Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Шахтер» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:00
Теги:

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Реала» на матч Лиги чемпионов.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педринью, Соломон, Фернанду.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Эдер Милитау, Алаба, Менди, Модрич, Каземиру, Кроос, Родригу, Бензема, Винисиус Жуниор.

Матч «Шахтер» — «Реал» начнется в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Собянин объявил о новых ограничениях из-за ситуации с коронавирусом
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры