«Шахтер» во второй раз обыграл «Реал»

«Шахтер» победил «Реал» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом матче «горняки» также одержали победу — 3:2.

В составе украинского клуба забивали Дентинью и Манор Соломон. «Шахтер» набрал семь очков и на данный момент занимает второе место в группе. У «Реала» столько же очков и третья позиция.

Другой матч группы В между «Борусией» из Менхенгладбаха и «Интером» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Группа В

4-й тур

«Шахтер» (Украина) — «Реал» (Испания) — 2:0 (0:0)

Голы: Дентинью, 57 (1:0). Соломон, 82 (2:0).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витан, Бондарь, Матвиенко, Тете, Степаненко, Коваленко (Патрик, 85), Марлос (Майкон, 73), Тайсон (Соломон, 74), Мораэс (Дентинью, 25. Фернанду, 85).

«Реал»: Куртуа, Васкес, Начо, Варан, Менди, Кроос, Модрич, Эдегор (Иско, 77), Родригу (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Диас, 77), Асенсио.

Предупреждение: Варан, 14.

Судья: Хацеган (Румыния).

1 декабря. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».