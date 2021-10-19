«Шахтер» — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
19:55
Во вторник, 19 октября, донецкий «Шахтер» сыграет против «Реала» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет в Харькове и начнется в 22.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Шахтер» — «Реал» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч Футбол 2». Эфир начнется в 21.45.
«Шахтер» с одним баллом занимает 4-е, последнее место в турнирной таблице группы D. «Реал» с 3 очками располагается на второй строчке с 3 очками.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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