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«Шахтер» — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

19:55
Марсело. Фото AFP
Марсело. Фото AFP
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Во вторник, 19 октября, донецкий «Шахтер» сыграет против «Реала» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Харькове и начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Шахтер» — «Реал» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч Футбол 2». Эфир начнется в 21.45.

«Шахтер» с одним баллом занимает 4-е, последнее место в турнирной таблице группы D. «Реал» с 3 очками располагается на второй строчке с 3 очками.

Шахтер Д — Реал

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