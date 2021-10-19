Семин — о «Зените»: «Питерцы должны обыгрывать «Ювентус»! Есть все шансы на выход из группы»
Юрий Семин считает, что «Зенит» должен обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов
19:40
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».
«Зенит» сейчас более организованнее, чем «Спартак». У питерцев есть все шансы, чтобы победить завтра «Ювентус» и выйти из группы. Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у «Юве» есть большие проблемы у себя в чемпионате. Думаю, что ничья не должна устраивать «Зенит». Питерцы должны обыгрывать итальянцев завтра. Для победы есть абсолютно все ресурсы», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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