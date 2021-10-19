Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семин — о «Зените»: «Питерцы должны обыгрывать «Ювентус»! Есть все шансы на выход из группы»

Юрий Семин считает, что «Зенит» должен обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов
19:40
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«Зенит» сейчас более организованнее, чем «Спартак». У питерцев есть все шансы, чтобы победить завтра «Ювентус» и выйти из группы. Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у «Юве» есть большие проблемы у себя в чемпионате. Думаю, что ничья не должна устраивать «Зенит». Питерцы должны обыгрывать итальянцев завтра. Для победы есть абсолютно все ресурсы», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 по московскому времени.

 

Зенит — Ювентус

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Боррель заявил о выполнении РФ всех контрактов на поставки газа в ЕС
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры