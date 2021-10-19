Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«Зенит» сейчас более организованнее, чем «Спартак». У питерцев есть все шансы, чтобы победить завтра «Ювентус» и выйти из группы. Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у «Юве» есть большие проблемы у себя в чемпионате. Думаю, что ничья не должна устраивать «Зенит». Питерцы должны обыгрывать итальянцев завтра. Для победы есть абсолютно все ресурсы», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 по московскому времени.