«Боруссия» на выезде переиграла «Севилью»

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). В составе дортмундцев два гола забил Эрлин Холанн, а также он сделал голевую передачу на Махмуда Дахуда. У севильцев голами отметились Сусо и Люк де Йонг.

Ответная встреча состоится в Германии 9 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Севилья» (Испания) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:3 (1:3)

Голы: Сусо, 7 (1:0). Дахуд, 19 (1:1). Холанн, 27 (1:2). Холанн, 43 (1:3). де Йонг, 84 (2:3).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Гудель, 46), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Оскар Родригес, 72), А.Д.Гомес (Оливер Торрес, 60), Сусо (де Йонг, 60), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 60).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей, Ройс (Брандт, 80), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 77), Дахуд (Менье, 89), Санчо, Беллингем, Холанн.

Предупреждения: Хуммельс, 73. Оскар Родригес, 88. Холанн, 90.

Судья: Маккели (Голландия).

17 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».