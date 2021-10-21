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Станислав Крицюк: «Зенит» мог отстоять ничью, но пропустил обидный гол в концовке"

00:51
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

— Мы больше оборонялись и искали удачу в контратаках. Пропустили обидный гол, в конце попустили... Так складывалась игра, что могли отстоять ничью, если бы были поудачливее в последних пасах, предголевых. Могли и побольше создать моментов. Игру будем разбирать, как и ошибки: что не получается в атаках, почему пропускаем, почему в этой игре не получилось большего.

— Почему пропустили гол?

— Много позволили подач без прессинга. Мне бы хотелось рассмотреть момент с голом. Как я понял, лучше можно было сыграть при передаче игрока.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры