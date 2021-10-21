Глушаков поддержал Рассказова после поражения «Спартака» от «Лестера»
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после поражения красно-белых от «Лестера» (3:4) в 3-м туре Лиги Европы поддержал защитника Николая Рассказова.
«Конечно, у «Спартака» были ошибки. Сейчас все будут говорить, как из-под Коли Рассказова забивали. Но почему Колю не подстраховали? Я думаю, что не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от Коли кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет.
Были командные ошибки, которые «Спартак» должен разбирать. Турнир продолжается, не нужно голову пеплом посыпать. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся", — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».
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