Сергей Семак: «Сегодня я не могу сказать, что Ловрен сыграл плохо»
00:58
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Он ответил на вопрос об игре защитника команды Деяна Ловрена.
— «Ювентус» больше контролировал мяч. Что касается моментов, были и у нас хорошие и у соперника. Гости были более удачливы в завершении, а мы не реализовали свои моменты. К сожалению для нас, результат мог быть лучше.
— Как вы оцениваете игру Ловрена? Сыграет ли он со «Спартаком»?
— Посмотрим. Сегодня я не могу сказать, что Деян сыграл плохо. Если говорить о пропущенном мяче, то там вся тройка действовала не уверенно.
Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю