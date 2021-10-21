Сергей Семак: «Сегодня я не могу сказать, что Ловрен сыграл плохо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Он ответил на вопрос об игре защитника команды Деяна Ловрена.

— «Ювентус» больше контролировал мяч. Что касается моментов, были и у нас хорошие и у соперника. Гости были более удачливы в завершении, а мы не реализовали свои моменты. К сожалению для нас, результат мог быть лучше.

— Как вы оцениваете игру Ловрена? Сыграет ли он со «Спартаком»?

— Посмотрим. Сегодня я не могу сказать, что Деян сыграл плохо. Если говорить о пропущенном мяче, то там вся тройка действовала не уверенно.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.