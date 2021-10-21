«Зенит» после трех туров идет третьим в группе «Ювентуса» и «Челси»

«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече в группе H «Челси» разгромил «Мальме» (4:0).

Таким образом, «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице своей группы после трех туров. Выше сине-бело-голубых «Челси» и «Ювентус».