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«Зенит» после трех туров идет третьим в группе «Ювентуса» и «Челси»

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«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече в группе H «Челси» разгромил «Мальме» (4:0).

Таким образом, «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице своей группы после трех туров. Выше сине-бело-голубых «Челси» и «Ювентус».

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры