Аллегри считает, что «Ювентус» мог сыграть лучше против «Зенита»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).
«Мы добились отличного результата, хотя по игре могли выступить лучше, — сказал Аллегри. — Но это хороший знак — значит, нам есть куда расти, и к следующей встрече мы постараемся лучше подготовиться. Такое часто бывает — когда добиваешься слишком хороших результатов, то тебя может подстерегать опасность. Я доволен результатом».
Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.
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