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Аллегри считает, что «Ювентус» мог сыграть лучше против «Зенита»

01:03
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

«Мы добились отличного результата, хотя по игре могли выступить лучше, — сказал Аллегри. — Но это хороший знак — значит, нам есть куда расти, и к следующей встрече мы постараемся лучше подготовиться. Такое часто бывает — когда добиваешься слишком хороших результатов, то тебя может подстерегать опасность. Я доволен результатом».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры