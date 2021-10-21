Аллегри считает, что «Ювентус» мог сыграть лучше против «Зенита»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

«Мы добились отличного результата, хотя по игре могли выступить лучше, — сказал Аллегри. — Но это хороший знак — значит, нам есть куда расти, и к следующей встрече мы постараемся лучше подготовиться. Такое часто бывает — когда добиваешься слишком хороших результатов, то тебя может подстерегать опасность. Я доволен результатом».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.