Сергей Семак: «Обидно, что пропустили с необязательного пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Сложный матч. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Пропустили с необязательного пенальти, который сам себе организовали. По игре результат справедливый. Нам тяжело пришлось. У соперника сильные, быстрые игроки. У нас команда значительно более возрастная, пришлось внести какие-то коррективы. Для первого матча после длительного периода результат нормальный.

— Вы выбрали схему с тремя центральными защитниками, потому что опасались соперника или по каким-то другим причинам? Соответственно, такую расстановку вы будете использовать во всех выездных матчах Лиги чемпионов?

— Во всех — не стоит. Мы понимали, что у соперника индивидуально сильные игроки атаки. Наша оборонительная линия гораздо более возрастная. Мы укрепили линию оборону, выставили три центральных защитника. Выход Караваева обусловлен выбором схемы, смещение Дугласа в центр полузащиты — тоже. Думаю, все ребята сыграли нормально.

— Довольны ничьей или расстроены?

— Результат справедливый. Обидно, что пропустили с пенальти, который сами организовали. Пропустили бы с игры — было бы не так обидно. У «Лиона» был хороший момент, чтобы забить. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей