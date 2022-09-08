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Семин назвал Хвичу одним из лучших игроков матча «Наполи» — «Ливерпуль»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия против защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (4:1).

Семин работал с Кварацхелией во второй половине сезона-2018/19 в «Локомотиве». Вчера, 7 сентября, 21-летний грузин сделал голевую передачу в игре с «Ливерпулем».

«Я бы оценил игру Хвичи на «отлично». Во-первых, он сделал результативную передачу, причем эта передача была при его индивидуальных действиях. Во-вторых, он много работал на команду. И самое важное, что «Наполи» просто переиграл «Ливерпуль» тактически.
«Ливерпуль» играл с высокой линией обороны. В атаке у «Наполи» очень быстрые игроки, которые воспользовались этим. Спаллетти построил хорошую тактику, а игроки ее выполнили, причем блестяще. Хвича был одним из топовых игроков всего матча», — сказал Семин «СЭ».

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. На счету полузащитника 4 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах за неаполитанцев.

С 2019 по 2022 год он играл в России: сначала за «Локомотив» (c февраля по май 2019 года), а затем за «Рубин» (с июля 2019 года по март 2022 года).

Хвича Кварацхелия
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Юрий Семин
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