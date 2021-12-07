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Семак рассказал о настрое команды на матч «Зенита» с «Челси»

12:25
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о плане игры, который готовит к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Матч с «Челси» ничего не решает. Будете ли вы беречь лидеров перед «Динамо» или выставите сильнейший состав?

— Для нас существует только завтрашний матч, поэтому будут играть те, кто готов лучше.

— «Челси» с Лукаку на острие играет в более силовой футбол, а с Пулишичем — в легкий. К какому варианту вы готовитесь?

— Вы говорите об индивидуальных особенностях игроков, а сама система четкая, как немецкая машина. Без изменений работает. Может быть, с небольшими корректировками работает, но по сути команда играет в одной системе почти всегда. Игроки знают, что и как делать. Делают это дисциплинированного, качественно и на высоких скоростях, поэтому и добиваются таких результатов.

Встреча «Зенит» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры