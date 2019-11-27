Семак рассказал, что ему не понравилось в матче с «Лионом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Что мне не понравилось, так это первая часть второго тайма, когда мы были слишком пассивны, — цитирует Семака официальный сайт УЕФА. — Кроме того, мы делали то, что было нужно и заслуживали победы. Но, как вы видели, есть определенные аспекты, над которыми мы должны работать.

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Зенит — Лион