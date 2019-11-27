Семак рассказал, что ему не понравилось в матче с «Лионом»
27 ноября 2019, 23:25
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
— Что мне не понравилось, так это первая часть второго тайма, когда мы были слишком пассивны, — цитирует Семака официальный сайт УЕФА. — Кроме того, мы делали то, что было нужно и заслуживали победы. Но, как вы видели, есть определенные аспекты, над которыми мы должны работать.
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...