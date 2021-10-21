Семак объяснил, почему он не выпустил Азмуна в стартовом составе на матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

— Почему вышел Караваев, а не Сутормин?

— У нас два правых защитника. Леша в предыдущем матче сыграл достаточно много, был задействован в сборной. А Караваев сейчас выглядит чуть-чуть свежее.

— Почему решили не использовать Азмуна в основе, ведь он более эффективен на контратаках?

— Он выпал из игрового ритма, как я уже сказал. Во-вторых, до игры сложно было предположить, по какому сценарию будет идти игра, кто будет владеть мячом больше, насколько будет «Ювентус» играть высоко... Много факторов повлияли.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.