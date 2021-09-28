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Семак назвал фаворита группы «Зенита» в Лиге чемпионов

12:28
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Что для вас значат Азмун и Дзюба?

— Они очень важные игроки для нас. Есть матчи, когда они играют вместе есть матчи, в которых они играют отдельно. Это наши лучшие бомбардиры, мы не сомневаемся, что каждый из них поможет нам. Для тренерского штаба это хорошо. Есть вариативность, которую мы можем применить при подготовке к разным матчам.

— Массимилиано Аллегри сказал, что матчи с «Зенитом» будут ключевыми. Как вы на это отреагируете?

— Думаю, он имел в виду, что матчи с нами будут на экваторе группового турнира, стыковые матчи часто определяют места в таблице. Думаю, он хотел сказать про расположение, а не про то, кто фаворит. Фаворит группы — «Челси», победитель турнира. Но и в силе «Ювентуса» никто не сомневается.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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