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Семак назвал «сложным» матч «Зенита» против «Мальме» в Лиге чемпионов

12:18
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Чем опасен «Мальме»?

— Команда достаточно опытная много забивает, есть хорошие форварды Бирманчевич и Чолак, в средней линии опытные игроки. В обороне есть Ахмедходжич, за ним присматривают многие европейские клубы. В плане качества это команда очень хорошая, один из лидеров шведского футбола. В отборочном турнире они прошли «Лудогорец», «Рейнджерс». Это говорит о силе команды. Нам предстоят очень сложные матчи.

— На вас давит, что «Зенит» не побеждал в Лиге чемпионов восемь матчей?

— Нет, не давит. Мы готовимся к каждому матчу отдельно, каждая игра — новая история. Нам нужно работать больше, тренироваться больше, чтобы результаты были другими.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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