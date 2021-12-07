Семак: «Иногда излишняя раскрепощенность мешает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет настраивать команду на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Результат на вас не давит. В этом случае легче или сложнее настраивать команду?

— На мой взгляд, настраивать на матч Лиги чемпионов не нужно вообще. Это высший уровень клубного европейского футбола. Иногда излишняя раскрепощенность мешает. Посмотрим, как она отразится на качестве игры.

— В такой ситуации у вас есть возможность использовать что-то новое, поэкспериментировать? Или в первую очередь вы будете играть на результат?

— Что-то новое требует подготовки и времени, а резкие изменения происходят только в форс-мажорных ситуациях, когда что-то складывается не так. Для нас это возможность что-либо посмотреть, нас больше интересует качество и то, насколько игроки будут хорошо выглядеть на фоне такого сильного соперника.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20.45 (мск). «Зенит» уже потерял все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.