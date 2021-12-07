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Семак рассказал, как отсутствие Чистякова повлияет на схему «Зенита» в матче с «Челси»

12:40
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о плане на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Не сыграет Чистяков. Как это повлияет на схему? Вернете ли вы Барриоса в тройку обороны или сыграете в два центральных защитника?

— Мы думаем над этим. Можем использовать и Барриоса на этой позиции, он смотрелся неплохо, можем по ходу матча изменить тактическую схему. Время есть, хоть и немного. Посмотрим за их состоянием, чтобы принять максимально верное решение.

— От кого вы ожидаете больше опасности — от Лукаку или от вингеров?

— Зависит от того, как будет складываться матч. Если будем играть выше, то будет больше пространства для врывания игроков фланговых. А в те моменты, когда мы играем низко, вероятность использовать сильные качества Лукаку возрастает. Он хорош в верховых единоборствах. По ходу матча все команды используют различные сильные качества игроков — зависит от того, какая часть игры.

Встреча «Зенит» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры