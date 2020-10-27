Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал ничейный результат с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

«Мы выложились на 200%? Я бы сказал, на 1000! Сегодня ребята все силы отставили на футбольном поле. Да, случались провалы, особенно в середине первого тайма. Но раз сыграли «на ноль», то план удался, как минимум, в обороне. За неделю второй тяжелый матч, с «Реалом» было даже немного проще. Могли ли рассчитывать на победу? Да, хотя реальных голевых моментов мы и не создали», — сказал Трубин в интервью украинского телеканала «Футбол 1».

После двух туров у дончан четыре набранных очка и первое место в группе В.