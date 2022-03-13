Саншеш пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси»

Полузащитник «Лилля» Ренату Сашеш пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Футболист получил мышечное повреждение, сообщает L'Equipe.

«Челси» выиграл у «Лилля» в домашнем матче в рамках первого 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0. Ответный матч состоится 16 марта во Франции.

В этом сезоне Саншеш провел 24 матч во всех турнирах, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.

Контракт 24-летнего португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.