Почеттино признался, что до сих пор переживает из-за вылета из Лиги чемпионов от «Реала»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признался, что плохо себя чувствует после поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Чувствую я себя не очень хорошо. Мы провели анализ той игры: дома мы были хорошо и в Мадриде 60 минут матча.

Мы посмотрели игру несколько раз, не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме. Все сошлось. Мы не знали, как справиться с трудностями", — цитирует Почеттино RMC Sport.

«ПСЖ» по сумме двух матчей проиграл «Реалу» 2:3 и вылетел из турнира.