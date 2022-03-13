Хави поделился мнением о матче «ПСЖ» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вылет «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч мадридцы выиграли 3:2.

«Такое случается в футболе, я поддержал Месси. «Реал» перевернул игру благодаря вере и желанию, поэтому прошел дальше. Это Лига чемпионов. С нами тоже такое случалось. Если вы понижаете интенсивность, то вас могут обыграть», — цитирует «Барселону» Marca.

Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта. Начало — в 20.45 (мск).