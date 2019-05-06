Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах пропустит завтрашний ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", информирует Goal. 26-летний египтянин получил травму во встрече 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2). Форвард покинул поле на носилках.

В первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, ответный матч 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)​

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр