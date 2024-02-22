Араухо: «В Барселоне отдадим все силы для прохода в четвертьфинал»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли очень хорошо, особенно в первые 30 минут. Но «Наполи» — топ-клуб, и теперь уже ему предстоит оказаться на нашем месте, сыграв перед нашими болельщиками. В Барселоне отдадим все силы для прохода в четвертьфинал. Мы показали сегодня, что являемся мощной и готовой конкурировать командой. Возможно, мы дали соперникам слишком много свободы в каких-то фрагментах, но это все для того, чтобы играть самим», — цитирует пресс-служба УЕФА Араухо.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.