Арнаутович, Галено и Веерман претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 20 и 21 февраля состоялись еще четыре первых матча 1/8 финала.

На почетное звание претендуют Марко Арнаутович («Интер»), Галено («Порту»), Джои Веерман (ПСВ) и Роберт Левандовски («Барселона»).

На этой неделе «Порту» вырвал победу у «Арсенала» (1:0), «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), «Интер» обыграл «Атлетико» (1:0), а ПСВ и «Боруссия» обменялись голами (1:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.