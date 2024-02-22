Хави: «Мы заслуживали большего, но в целом «Барселона» показала хорошую игру»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы заслуживали большего. Наша стратегия сработала хорошо, и мы вели в счете 1:0. Чего нам не хватало, так это способности успокоиться и контролировать тяжелую игру при таком счете. Поскольку мы не усыпляли игру, и понимая, что это Лига Чемпионов, наши соперники забили первым же ударом в створ! Мы должны были удерживать мяч и переводить игру со своей половины поля, но в целом моя команда показала хорошую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.