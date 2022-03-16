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Родриго де Пауль объяснил, за счет чего «Атлетико» смог обыграть «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033908--man-united-vs-atletico/
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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