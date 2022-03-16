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Сегодня, 02:29

Отаменди прокомментировал победу «Бенфики» над «Аяксом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам надо идти дальше и мечтать о большем. Лига чемпионов — это особенный турнир. Отличные команды, прекрасные матчи. Сегодня мы выглядели очень здорово.

Все вместе мы сегодня прекрасно отзащищались. Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства. У них очень классные игроки. Забив, было даже еще важнее надежно сыграть в обороне и удержать победный счет. Невероятно счастлив, что нам это удалось", — цитирует пресс-служба УЕФА Отаменди.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в четвертьфинал вышла «Бенфика». Соперник по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:1
Бенфика
Голы
Нуньес, 77 (0:1)
Аякс
Онана Тимбер (Кудус, 90+6) Мазрауи Блинд Мартинес Альварес (Броббей, 82) Гравенберх Тадич Антони Алле Бергхайс (Классен, 81)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Паулу Бернарду, 90+1) Гримальдо Вертонген Отаменди Эвертон (Яремчук, 72) Рафа Силва Вайгль Таарабт (Мейте, 46) Нуньес (Гонсалвеш, 81) Рамуш (Лазаро, 90+1)
Предупреждения
Тимбер 83’, Блинд 90+4’, Гравенберх 90+5’  -  Рамуш 67’
Судьи
Гранде (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033910--ajax-vs-benfica/
Николас Отаменди
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Бенфика
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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