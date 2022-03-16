Отаменди прокомментировал победу «Бенфики» над «Аяксом»

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам надо идти дальше и мечтать о большем. Лига чемпионов — это особенный турнир. Отличные команды, прекрасные матчи. Сегодня мы выглядели очень здорово.

Все вместе мы сегодня прекрасно отзащищались. Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства. У них очень классные игроки. Забив, было даже еще важнее надежно сыграть в обороне и удержать победный счет. Невероятно счастлив, что нам это удалось", — цитирует пресс-служба УЕФА Отаменди.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в четвертьфинал вышла «Бенфика». Соперник по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта.