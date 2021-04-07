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Родри ждет сложной ответной игры против «Боруссии»

02:57
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри после победы над «Боруссией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что в ответной игре будет сложно. Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.

«Будет очень трудно в Дортмунде. Ожидаем ответного матча, полного эмоций и борьбы. Будет сложно — нам предстоит сражаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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