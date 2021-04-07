Родри ждет сложной ответной игры против «Боруссии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри после победы над «Боруссией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что в ответной игре будет сложно. Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.

«Будет очень трудно в Дортмунде. Ожидаем ответного матча, полного эмоций и борьбы. Будет сложно — нам предстоит сражаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.