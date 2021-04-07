Харгривз считает, что «Манчестер Сити» может гордиться игрой с «Боруссией»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз считает, что его команда может гордиться игрой с «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Также он добавил, что нападающий дортмундцев Эрлин Холанн лучше сыграет в ответной встрече.

«Полагаю, Холанн лучше сыграет в ответном матче и, возможно, при большей поддержке своих партнеров. Но «Сити» есть чем гордиться сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.