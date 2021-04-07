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Харгривз считает, что «Манчестер Сити» может гордиться игрой с «Боруссией»

02:21
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз считает, что его команда может гордиться игрой с «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Также он добавил, что нападающий дортмундцев Эрлин Холанн лучше сыграет в ответной встрече.

«Полагаю, Холанн лучше сыграет в ответном матче и, возможно, при большей поддержке своих партнеров. Но «Сити» есть чем гордиться сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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