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Роберто Розетти раскритиковал арбитра, попросившего автограф у Холанна

19:11
Роберто Розетти. Фото Sky Sports.
Роберто Розетти. Фото Sky Sports.
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, ранее работавший главой Департамента судейства и инспектирования РФС, раскритиковал румынского бокового арбитра Октавиана Шовре.

 
Эрлинг Холанн и&nbsp;помощник арбитра Октавиан Шовре.Две ошибки арбитра повлияли на результат игры в Манчестере. А его помощник поступил непрофессионально

После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» (2:1) он попросил автограф у форварда гостей Эрлина Холанна.

«Вы несете ответственность за свое поведение и за то, что вы и ваша бригада являетесь частью миссии УЕФА, – цитирует Sky Sports слова Розетти, обращенные к арбитрам. – УЕФА стремился к тому, чтобы вас уважали не меньше, чем игроков, и вы помогли в этом, выглядя соответствующим образом: со спортивной точки зрения, в командной работе, уважительно и профессионально.

Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как игроков, почему вы просите у них автографы или футболки? Разве они просят вас о том же? Это просто недопустимо. Это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве камер на матчах УЕФА – они снимают все».

Главным арбитром этого матча был румын Овидиу Хацеган. Ответный матч состоится в Германии 14 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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