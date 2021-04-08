Роберто Розетти раскритиковал арбитра, попросившего автограф у Холанна

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, ранее работавший главой Департамента судейства и инспектирования РФС, раскритиковал румынского бокового арбитра Октавиана Шовре.

После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» (2:1) он попросил автограф у форварда гостей Эрлина Холанна.

«Вы несете ответственность за свое поведение и за то, что вы и ваша бригада являетесь частью миссии УЕФА, – цитирует Sky Sports слова Розетти, обращенные к арбитрам. – УЕФА стремился к тому, чтобы вас уважали не меньше, чем игроков, и вы помогли в этом, выглядя соответствующим образом: со спортивной точки зрения, в командной работе, уважительно и профессионально.

Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как игроков, почему вы просите у них автографы или футболки? Разве они просят вас о том же? Это просто недопустимо. Это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве камер на матчах УЕФА – они снимают все».

Главным арбитром этого матча был румын Овидиу Хацеган. Ответный матч состоится в Германии 14 апреля.