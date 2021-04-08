Мбаппе и Неймар попали в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА на официальной странице в Twitter представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. В нее попали двое нападающих «ПСЖ» Неймар и Кильян Мбаппе.

На этой неделе прошли первые матчи 1/4 финала ЛЧ: «Реал» - «Ливерпуль» (3:1), «Манчестер Сити» - «Боруссия» Д (2:1), «Бавария» - «ПСЖ» (2:3), «Порту» - «Челси» (0:2).

В команду также вошли: Менди («Челси»), Чилуэлл («Челси»), Маркиньюс («ПСЖ»), Аспиликуэта («Челси»), Фоден («Манчестер Сити»), Маунт («Челси»), Винисиус («Реал»), Де Брейне («Манчестер Сити») и Асенсио («Реал»).