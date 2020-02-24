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Рикарду Карвалью: «Надеюсь, что Зидан в этом году снова выиграет Лигу чемпионов»

19:18
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Бывший защитник «Реала» Рикарду Карвалью в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов поддерживает мадридскую команду. По словам Карвалью, который является сейчас помощником главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, «Реалу» будет непросто пройти «Манчестер Сити» в 1/8 финала, но он верит в успех мадридцев.

— Оба матча с «Сити» будут напряженными, — цитирует AFP Карвалью. — «Реал» должен в обеих играх показать высочайший уровень. Будет мало сыграть один матч хорошо, а в другом расслабиться. И игры не будут похожи друг на друга. Нужно сыграть очень качественно, и «Реал» может это сделать. Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов. Он знает, как это делается. Надеюсь, что он победит и в этом году.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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