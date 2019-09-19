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Рифат Жемалетдинов: «Два гола «Байер» сам себе привез»

00:32
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда хорошо сыграла тактически.

— Секрет успеха? Во-первых, концентрация. Во-вторых тактика, — сказал Жемалетдинов в эфире «Матч ТВ». — Не дали ничего сопернику сделать в середине, поэтому они играли больше через фланги. Два гола «Байер» сам себе привез, да и мы сами себе забили. В конце тяжеловато было, но в целом сил хватило. Поменялись с флангами с Мариу по подсказке тренера.

Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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