Рифат Жемалетдинов: «Два гола «Байер» сам себе привез»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда хорошо сыграла тактически.

— Секрет успеха? Во-первых, концентрация. Во-вторых тактика, — сказал Жемалетдинов в эфире «Матч ТВ». — Не дали ничего сопернику сделать в середине, поэтому они играли больше через фланги. Два гола «Байер» сам себе привез, да и мы сами себе забили. В конце тяжеловато было, но в целом сил хватило. Поменялись с флангами с Мариу по подсказке тренера.

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