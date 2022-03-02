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Сегодня, 13:30

РИА «Новости»: российские судьи не будут получать назначения на матчи под эгидой УЕФА

Сергей Разин
корреспондент

УЕФА не будет распространять санкции на российских судей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации.

«На официальные лица матча отстранение не распространяется. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», — говорится в сообщении.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220302/uefa-1776030836.html
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