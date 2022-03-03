«Реал» проиграл «Атлетико» в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

«Атлетико» переиграл «Реал» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА — 3:2. Игра прошла на стадионе имени Альфредо ди Стефано.

В составе победителей дубль оформил Пабло Барриос и один гол забил Серхио Диез Ролдан. У «Реала» забитыми мячами отметились Давид Гонсалес и Марвел.

В 1/4 финала турнира «Атлетико» встретится с дортмундской «Боруссией», которая обыграла «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 15 марта.

Действующим победителем Юношеской лиги УЕФА является «Реал».