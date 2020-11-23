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Рейна сыграет в воротах «Лацио» в матче с «Зенитом»

17:26
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

— Какой результат параллельной встречи группы вас бы устроил?

— Я думаю только о том, как победить «Зенит». Итог матча дортмундской «Боруссии» и «Брюгге» меня интересует во вторую очередь.

— Готов ли сыграть основной голкипер Стракоша?

— Он в понедельник работал на тренировке, но до этого пропустил 15 дней. Во вторник сыграет Рейна, а в выходные я перед следующим матчем я решу, выйдет ли на поле Томас. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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