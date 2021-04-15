Куртуа ждет встречи с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после ничьей с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) признался, что будет рад сыграть против «Челси» в полуфинале. Ранее бельгиец выступал за лондонский клуб.

«Может быть, это не «Ливерпуль» прошлого сезона, но это все еще очень сильная команда. Будет очень приятно увидеть знакомые лица в матче против «Челси». Я бы хотел, чтобы на «Стэмфорд Бридж» были болельщики, у меня было много счастливых моментов, несмотря на мой уход не в лучшем виде», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.