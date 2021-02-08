«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» могут сыграть в Турине
8 февраля 2021, 23:47
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» может пройти в Турине, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, игра пройдет на стадионе «Ювентуса», если итальянские власти одобрят эту идею.
Перенос места проведения первой встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.
Ранее сегодня УЕФА объявила о переносе игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» в Варшаву.
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