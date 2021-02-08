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Матч «Мольде» — «Хоффенхайм» пройдет в Испании

20:32

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Мольде» и «Хоффенхаймом» пройдет в Испании, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится на стадионе «Эстадио-де-ла-Керамика» в Вильярреале, дата и время ее проведения остаются неизменными — 18 февраля 2021 года в 23.00 по московскому времени.

УЕФА поблагодарил клубы за сотрудничество, а также Королевскую испанскую футбольную федерацию и «Вильярреал» за оказанную помощь.

Накануне стало известно, что на нейтральное поле был также перенесен матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль». Игра пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене» 16 февраля.

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