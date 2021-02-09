«Арсенал» и «Бенфика» могут провести игру 1/16 финала Лиги Европы в Риме

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и лондонским «Арсеналом» может быть перенесен из Лиссабона в Рим, сообщает The Guardian.

Британское правительство ввело строгие карантинные правила для граждан, прилетающих из Португалии. Также неизвестно, где пройдет второй матч, потому что «Бенфике» не разрешат прилететь в Лондон.

Ранее в СМИ появлялась информация возможных переносах матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы на нейтральные стадионы: матч «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедада» — в Турин, «Челси» и «Атлетико» — в Варшаву, игры «Ливерпуль» — «Лейпциг» и «Манчестер Сити» — «Боруссия М» — в Будапешт.