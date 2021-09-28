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«Шериф» на выезде обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

28 сентября 2021, 23:52
«Шериф» обыграл «Реал». Фото Лига чемпионов
«Шериф» обыграл «Реал». Фото Лига чемпионов
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В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Шериф» выиграл у «Реала» (2:1).

На 25-й минуте счет открыл Джасур Яхшибоев. Карим Бензема сравнял счет на 65-й минуте. Он забил пенальти, назначенный за фол на Винисиусе Жуниоре. В концовке игры молдавский клуб забил победный мяч. Он в активе Себастьена Тилля, полузащитника из Люксембурга.

«Шериф» набрал шесть очков и лидирует в группе D. У «Реала» три очка и второе место.

Лига чемпионов

Группа D

2-й тур

«Реал» (Испания) — «Шериф» (Молдавия) — 1:2 (0:1)

Голы: Яхшибоев, 25 (0:1). Бензема, 65 — с пенальти (1:1). Тилль, 90 (1:2).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Модрич, 66), Гутьеррес (Кроос, 67), Эдер Милитау, Каземиру (Родригу, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 67), Винисиус Жуниор.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Николов, 90+2), Тилль, Аддо, Яхшибоев (Бруну, 57), Траоре, Кастаньеда (Жюльен, 78).

Предупреждения: Арболеда, 17. Каземиру, 39. Аддо, 45. Дуланто, 46. Йович, 81. Тилль, 90.

Судья: Виссер (Бельгия).

Реал — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

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