Дубли Салаха и Фирмину помогли «Ливерпулю» разгромить «Порту»

«Ливерпуль» победил «Порту» (5:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в составе победителей сделали Мохамед Салах и Роберту Фирмину. Также отличился Садио Мане

«Ливерпуль» набрал шесть очков и лидирует в группе В. У «Порту» одно очко и последнее, четвертое место.

Лига чемпионов

Группа В

2-й тур

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:5 (0:2)