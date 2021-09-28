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Дубли Салаха и Фирмину помогли «Ливерпулю» разгромить «Порту»

28 сентября 2021, 23:50
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«Ливерпуль» победил «Порту» (5:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в составе победителей сделали Мохамед Салах и Роберту Фирмину. Также отличился Садио Мане

«Ливерпуль» набрал шесть очков и лидирует в группе В. У «Порту» одно очко и последнее, четвертое место.

Лига чемпионов

Группа В

2-й тур

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:5 (0:2)

Порту — Ливерпуль

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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