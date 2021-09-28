Дубли Салаха и Фирмину помогли «Ливерпулю» разгромить «Порту»
28 сентября 2021, 23:50
«Ливерпуль» победил «Порту» (5:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
Дубль в составе победителей сделали Мохамед Салах и Роберту Фирмину. Также отличился Садио Мане
«Ливерпуль» набрал шесть очков и лидирует в группе В. У «Порту» одно очко и последнее, четвертое место.
Лига чемпионов
Группа В
2-й тур
«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:5 (0:2)
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