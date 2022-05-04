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Сегодня, 20:47

«Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема, Де Брейне и Фоден выйдут на поле с первых минут, Стерлинг и Алаба остались в запасе

«Реал» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дани Себальос (слева) против Фила Фодена.
Фото Reuters

«Реал» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитау, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Алаба, Вальехо, Асенсио, Марселу, Йович, Лукас Васкес, Себальос, Родригу, Мариано Диас, Камавинга.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Канселу, Родри, Бернарду Силва, Де Брейне, Фоден, Махрез, Габриэл Жезус.

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Эган-Райли, Палмер, Макэйти, Лавиа.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде сегодня, 4 мая. Начало — в 22.00 (мск). В первой игре победу одержал «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Победитель пары «Реал» — «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
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ФК Реал
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