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Черышев о фаворите финала ЛЧ: «Сити» и «Реал» прошли более тернистый путь, чем «Ливерпуль»

Черышев не считает «Ливерпуль» фаворитом финала Лиги чемпионов
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Футбольный тренер и эксперт Дмитрий Черышев поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — главный фаворит розыгрыша Лиги чемпионов? Не согласен с этим. «Ливерпуль» — отличный клуб, в своей истории они уже не раз доходили до стадии финалов крупных европейских турниров, завоевывали титулы. Клопп создал классную и подвижную команду, но сейчас у них на пути два серьезных соперника. Например, «Реал» во всех своих матчах не был фаворитом, однако вышел в полуфинал и продолжает с «Сити» биться за выход финал. Психологическое преимущество перед финалом явно будет на стороне победителя пары «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид». Они прошли более тернистый путь, чем «Ливерпуль», — цитирует Черышева «РБК Спорт».

В первом полуфинале «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.

Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс».

Источник: https://sportrbc.ru/news/6272906b9a794728c27a551a
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Дмитрий Черышев
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