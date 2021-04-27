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«Реал» — «Челси»: стартовые составы команд

20:42
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«Реал» сыграет в Мадриде против «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржинью, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.

Реал — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры