Главный тренер «Челси» Тухель раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал изменения формата Лиги чемпионов.

«Все эти разговоры о Суперлиге заставили нас забыть, что очень скоро у нас будет новый формат Лиги чемпионов. Спрашивали ли они об этом какого-нибудь тренера? Спрашивали ли они об этом кого-нибудь из игроков? Я так не думаю.

У нас добавилась Лига наций, добавился новый клубный турнир, стало намного больше матчей, но не качества. Кто будет играть эти матчи? И в тоже время в АПЛ до сих пор можно проводить только три замены», — цитирует Тухеля ESPN FC в Twitter.

Thomas Tuchel is not a fan of the new Champions League format? pic.twitter.com/FFJu3?87wc — ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2021

19 апреля УЕФА утвердил новый формат клубных турниров с сезона-2024/25. Союз увеличит количество матчей в групповом турнире не только Лиги чемпионов, но и в Лиге Европы и в Лиге конференций.