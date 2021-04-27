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Главный тренер «Челси» Тухель раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

20:40
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал изменения формата Лиги чемпионов.

«Все эти разговоры о Суперлиге заставили нас забыть, что очень скоро у нас будет новый формат Лиги чемпионов. Спрашивали ли они об этом какого-нибудь тренера? Спрашивали ли они об этом кого-нибудь из игроков? Я так не думаю.

У нас добавилась Лига наций, добавился новый клубный турнир, стало намного больше матчей, но не качества. Кто будет играть эти матчи? И в тоже время в АПЛ до сих пор можно проводить только три замены», — цитирует Тухеля ESPN FC в Twitter.

 

19 апреля УЕФА утвердил новый формат клубных турниров с сезона-2024/25. Союз увеличит количество матчей в групповом турнире не только Лиги чемпионов, но и в Лиге Европы и в Лиге конференций.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ESPNFC/status/1387092910496169996

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