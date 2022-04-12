«Реал» и «Челси» сыграют дополнительное время в матче Лиги чемпионов

«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Основное время игры закончилось со счетом 3:1 в пользу «Челси».

В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.

Таким образом, команды сыграют дополнительное время.

Напомним, что с нынешнего сезона в Лиге чемпионов не действует правило выездного гола.