«Реал» — «Челси»: команды сыграют дополнительное время
«Реал» и «Челси» сыграют дополнительное время в матче Лиги чемпионов
«Реал» встречается с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Основное время игры закончилось со счетом 3:1 в пользу «Челси».
В первом матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне мадридская команда победила со счетом 3:1.
Таким образом, команды сыграют дополнительное время.
Напомним, что с нынешнего сезона в Лиге чемпионов не действует правило выездного гола.
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