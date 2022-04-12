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Судейство

12 апреля, 23:50

«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо

ВАР правильно отменили гол Алонсо в матче «Реал» — «Челси»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо.
Фото Скриншот трансляции.
«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо.
Фото Скриншот трансляции.
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На 62-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» защитник гостей Маркос Алонсо забил гол, который вскоре был правильно отменен с помощью видеоассистентов.

«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо. Фото Скриншот трансляции.
«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо.
Скриншот трансляции.

Видеоарбитр Томаш Квятковски и его помощник Бартош Франковски провели проверку и определили, что до удара по воротам произошел контакт мяча с правой рукой Алонсо.

В соответствии с правилом 12 правил игры считается нарушением, если игрок забивает гол в ворота соперника «сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже если это произошло случайно)». Поэтому гол нельзя было засчитывать.

Маркос Алонсо
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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