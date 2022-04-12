На 62-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» защитник гостей Маркос Алонсо забил гол, который вскоре был правильно отменен с помощью видеоассистентов.

«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо. Скриншот трансляции.

Видеоарбитр Томаш Квятковски и его помощник Бартош Франковски провели проверку и определили, что до удара по воротам произошел контакт мяча с правой рукой Алонсо.

В соответствии с правилом 12 правил игры считается нарушением, если игрок забивает гол в ворота соперника «сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже если это произошло случайно)». Поэтому гол нельзя было засчитывать.