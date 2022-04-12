«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо
ВАР правильно отменили гол Алонсо в матче «Реал» — «Челси»
На 62-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» защитник гостей Маркос Алонсо забил гол, который вскоре был правильно отменен с помощью видеоассистентов.
«Реал» — «Челси»: ВАР правильно отменили гол Алонсо.
Скриншот трансляции.
Видеоарбитр Томаш Квятковски и его помощник Бартош Франковски провели проверку и определили, что до удара по воротам произошел контакт мяча с правой рукой Алонсо.
В соответствии с правилом 12 правил игры считается нарушением, если игрок забивает гол в ворота соперника «сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже если это произошло случайно)». Поэтому гол нельзя было засчитывать.
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